En 2018, le Kinepolis de Thionville a souffert des punaises de lit

C'est l'épisode douloureux qui aura marqué le Kinepolis de Thionville en 2018. À vrai dire, les punaises de lit avaient fait leur apparition dans certaines salles du complexe cinématographique à la fin de l'année 2017 , puis étaient réapparues quelques mois plus tard en dépit des traitements utilisés.À l'heure de faire le bilan, on fait forcément la grimace. "La fréquentation a été moins bonne que l’année précédente, surtout au premier trimestre en raison de la présence des punaises de lit et de la fermeture de plusieurs salles" a confirmé Anne-Sophie Le Guiader, la directrice des ventes de Kinepolis-France, au Républicain Lorrain "Le souci une fois éradiqué en janvier, il a fallu retrouver la confiance du public à un moment où les autres complexes du groupe ont enregistré un pic de la fréquentation grâce à des films comme Les Tuche 3 et La Ch’tite famille. Les spectateurs ont été frileux et c’est compréhensible" a t'elle ajouté dans les colonnes du quotidien lorrain.Pour ne rien arranger, la programmation, en 2018, n'a pas été à la hauteur et les films pour enfants ont été peu nombreux.Entre blockbusters et une arrivée massive de films d'animation, 2019 s'annonce nettement meilleur à en croire la directrice des ventes de Kinepolis-France. Les punaises, elles, semblent n'être plus qu'un lointain souvenir. "Thionville est notre complexe le plus surveillé de France" précise t-elle.