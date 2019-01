Chasse aux sangliers: une partie de l'A31 coupée ce dimanche

Attention, chasse aux sangliers ! Pour "permettre la mise en place d’actions de chasse visant à réguler les sangliers présents dans cette zone et ainsi garantir la sécurité des usagers", l'A31 sera coupée ce dimanche matin, indique la préfecture de Moselle, qui invoque des enjeux de sécurité routière et de préjudice économique.Pour être plus précis, la circulation sur l'autoroute sera impossible dans le sens Nancy - Luxembourg entre Fey et Hauconcourt entre 8h et 11h30. Dans le sens inverse, Luxembourg - Nancy, l'A31 ne sera fermée qu'entre Hauconcourt et Metz-Nord : l'autoroute sera donc accessible à partir de Metz-Centre.En novembre 2017, une partie de l'A31 avait déjà dû être fermée afin "d’y déloger les sangliers présents entre les barrières de sécurité centrales, mais aussi par un fort développement des dégâts agricoles dont ces animaux sont responsables." Le développement des populations de sangliers seraient particulièrement "problématiques" au niveau de la Maxe.Hier, une collision entre un TER et un sanglier à hauteur d'Hagondange a perturbé le trafic ferroviaire entre Luxembourg et Metz.