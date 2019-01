Un commandant de police filmé en train de frapper des manifestants

⚡🇫🇷VIDÉO - Un policier a été filmé en train de frapper plusieurs personnes aujourd'hui avenue Vauban à #Toulon lors du mouvement des #Giletsjaunes. Il enchaîne notamment les coups de poings dans la tête d'un homme qui est dos au mur. (📹NC - L.Robion - FB) pic.twitter.com/JP2BvucxnN — Brèves de presse (@Brevesdepresse) January 5, 2019

Dans une première vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, samedi, le policier en tenue, mais le visage découvert, frappe avec ses poings un homme plaqué contre un mur.Selon nos confrères de franceinfo, il s'agirait d'un commandant qui dirige le groupement de policiers en tenue du commissariat de Toulon. Il a été décoré le 1er janvier dernier de la Légion d'honneur après 34 années de service.Leévoquant un "contexte". Selon le procureur, l'officier de police, récemment promu de la Légion d’honneur, a agi "proportionnellement à la menace", d'après des informations du quotidien Le Progrès.dans le quotidien Var-Matin: "L'homme est entouré de policiers, les collègues sont au bouclier et". La raison de son arrestation est le fait qu'il aurait précédemment "jeté des objets sur les policiers, les collègues l'ont identifié et l'entourent pour l'interpeller".Le commandant explique avoir d'abord donnéde l'individu pour lui faire lâcher le tesson, ensuite deux autres coups car il ne sait pas s'il l'a lâché. Il s'agit d'un multirécidiviste qui n'a rien à voir avec les gilets jaunes.Selon la police, placé en garde à vue au commissariat de Toulon, il a été vu par un médecin etLa deuxième partie de la vidéo montre un homme portant un gilet jaune, amené jusqu'à une voiture et qui reçoit des coups de la part de policiers, dont le commandant. Il s'agit, selon un autre policier présent sur place, d'un homme identifié commede prendre des palettes et de former des barricades.Le commandant demande de remettre l'interpellation et les coups portés aux différents individus