Un cours de luxembourgeois proposé à l'Université de Lorraine

Moien Metz ! Dès le mois de novembre,sur son site de l'île du Saulcy. Pas besoin d'être étudiant pour le suivre, ce sont bien les frontaliers (mais aussi tous ceux qui le souhaitent) qui sont invités à s'inscrire.Les séances seront au nombre de dix, de deux heures chacune, et se déroulerontentre le 19 novembre 2018 et le 4 février 2019 dans les locaux de l'UFR Lettres et Langues.L'objectif du cours sera de découvrir les bases du Lëtzebuergesch et d'être capable de se présenter, échanger des informations simples, parler de ses loisirs ou de son travail. "On s'est rendu compte que les frontaliers cherchaient des cours pour bien s'intégrer en entreprise ou se donner le maximum de chances d'être embauchés" nous explique l'Université. "Le cours sera dispensé à un petit groupe afin de le rendre plus efficace en terme de pédagogie."Une attestation sera donnée à l'étudiant à l'issue de son apprentissage.La date limite d'inscription est fixée au 9 novembre. Inscription et information complémentaire sur le site de l'Université.