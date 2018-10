Un nouveau corridor de sécurité débarque en France

Les agents et les dépanneurs doivent faire face à de nombreux risques lors de leurs interventions et chaque minute compte pour sauver des vies.

La diversité des incidents et accidents témoigne de leur vulnérabilité : portière arrachée, fourgon heurté, flèches lumineuses et cônes de signalisation endommagés… L’inattention des automobilistes et la vitesse excessive sont à l’origine de ces dangers. Les autorités françaises se sont inspirées du modèle canadien.Pour diminuer les risques, le principe d’un corridor de sécurité a été adopté en France et inscrit dans le Code de la route par décret (décret 2018-795 du 17 septembre 2018), publié au Journal officiel le 18 septembre 2018. Le respect du corridor de sécurité est désormais obligatoire.

Une barrière virtuelle pour libérer un espace de sécurité A l’approche d’une zone d’incident (véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur une voie de circulation, intervention d’un dépanneur ou d’un agent autoroutier), tout conducteur a obligation de réduire sa vitesse et d’éloigner son véhicule le plus possible de cette zone : c’est ce qu’on appelle « le corridor de sécurité ».



Trois cas de figure prévus par la loi



1.L’incident a lieu sur la bande d’arrêt d’urgence et les deux ou trois voies sont libres :

ralentissez ;

après avoir vérifié que la seconde voie est libre, empruntez-là : la voie la plus à droite sert alors de corridor de sécurité ;

abattez-vous après la zone de danger.

ralentissez ;

quelle que soit la voie sur laquelle vous circulez (1ère, 2ème, 3ème…), déportez-vous au maximum sur votre gauche tout en demeurant dans votre voie ;

recentrez votre véhicule dans votre voie après la zone de danger.

ralentissez ;

après avoir vérifié que la manœuvre est possible, changez de voie ;

si possible, laissez une voie de libre entre vous et la zone d’incident. Sinon déportez vous au maximum sur votre gauche tout en demeurant dans votre voie ;

rabattez-vous après la zone de danger.

Toutes les manœuvres se font évidemment à vitesse réduite après s'être assuré de pouvoir les effectuer sans danger.