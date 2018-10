Wonder Augustine: le décès d'une fillette émeut toute la France

Je ne connaissais pas Augustine mais pense à elle aujourd’hui. Que son cœur d’enfant ne cesse de rayonner en chacun de nous, et que son courage nous inspire au quotidien.

J’ai eu la chance de croiser des WonderEnfants, ils sont de ceux qui nous élèvent. Merci Augustine ❤️🙏🏼 https://t.co/nzLUI8hLkw — Vianney (@VianneyMusique) 9 octobre 2018

Pour toi WONDER AUGUSTINE , parce que les éléphants volent, en paix, aux côtés des Anges ... Dumbo sur @RFMFrance 👑🖤 pic.twitter.com/nH0tfi85FZ — Elodie Gossuin 🦄🍼👑 (@Elodiegossuin) 9 octobre 2018

Bon voyage au pays des anges Augustine ♥️

tu es et resteras une leçon d’amour et de courage pour nous tous.

Mes pensées et prieres pour toi et tes proches. #WonderAugustine pic.twitter.com/gdt0flY38z — Omar Sy (@OmarSy) 8 octobre 2018

Repose en paix, petite Augustine 💖 pic.twitter.com/s8E5XI5mzY — LOSC (@losclive) 8 octobre 2018

Ses parents Pauline et Tanguy l'avait rebaptisé "Wonder Augustine" en référence à la super-héroïne "Wonder Woman" et au combat que la petite fille devait mener. Originaire de Wattrelos, dans le nord de la France, cette petite fille de presque 4 ans était atteinte d'un cancer du cerveau, lequel a été décelé il y a deux mois. Elle est décédée lundi.Racontée sur la page Facebook de l'Association Wonder Augustine , créée par les parents de la fillette, cette terrible histoire a ému autant les anonymes que les personnalités de l'hexagone. Plusieurs joueurs de football originaires, comme Augustine, du nord de la France, ont versé des dons. Énormément de messages ont afflué sur les réseaux sociaux. Sa maman en a posté un, très émouvant, sur la page Facebook de l'association afin d'annoncer la triste nouvelle."Wonder Augustine est partie... Tranquillement au son de sa musique (Dumbo de Vianney), dès les premières notes, son souffle s'est arrêté... Nous étions avec elle... Le soleil brillait, une coccinelle est venue nous rendre visite dans la chambre... On est allé faire ce qu'elle adorait faire, cueillir des marguerites... Notre fille chérie, on t'aime tellement fort... Pour toujours... J'ai été la première et la dernière personne à te serrer dans mes bras. Le chemin va être difficile sans toi.."La fillette a été hospitalisée le 3 août dernier, deux jours avant son 4e anniversaire, à la suite de la découverte d'une "tumeur agressive de haut grade avec dissémination de métastases dans les méninges et la moelle épinière" comme l'explique la page Facebook de l'association. Une maladie très rare et très grave, la moyenne de survie étant de 9 mois après diagnostic, comme l'explique le cousin de la maman d'Augustine.Le chanteur Vianney a publié à son tour un message sur son compte Twitter. D'autres personnalités en ont fait de même, comme l'acteur Omar Sy, l'ex-miss France Élodie Gossuin ou le footballeur Benjamin Pavard, avant que la fillette ne décède.