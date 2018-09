Le gazole français coûtera encore plus cher qu'au Luxembourg l'an prochain

"La compétitivité et le maillage territorial des stations-service sont (...) fortement menacés", prévient dans un communiqué le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) qui rassemble notamment des entreprises de la distribution de carburants.

Il pointe notamment la différence de prix qui se creuse entre la France et ses voisins.

L'an prochain, "le litre de gazole français sera vendu à la pompe TTC plus cher de 30 centimes d'euros par rapport à l'Espagne, de 24 centimes d'euros par rapport à l'Allemagne, et de 16 centimes par rapport au Luxembourg", détaille le CNPA, qui craint que les camions ne fassent plus leur plein en France.



Actuellement, la différence de prix entre le litre de gazoil au Luxembourg (1.132 euros au 26 septembre 2018) et en France (plus de 1.500 euros dans certaines stations en Moselle) est déjà de plus de 35 centimes !



DÉJÀ MOINS DE MONDE AUX STATIONS FRANÇAISES DEPUIS DEUX ANS

Et selon lui, le mouvement a déjà commencé avec une réduction "d'au moins 20%" de la fréquentation des stations-service françaises en deux ans.

Depuis plusieurs années, les taxes sur les carburants ont fortement augmenté en France, à travers la contribution climat énergie, sorte de taxe carbone qui pénalise les carburants fossiles et donc les plus polluants, mais aussi via le rattrapage de la fiscalité du gazole sur celle de l'essence.

Et ce mouvement doit se poursuivre l'an prochain, avec la hausse de 6,5 centimes par litre des taxes sur le gazole et de 2,9 centimes par litre de celles sur l'essence. Autant dire que les frontaliers français vont plus que jamais se diriger vers les stations luxembourgeoises ces prochaines années.

Cette politique intervient alors que le nombre de stations-service ne cesse de baisser en France, en particulier les plus petites.

Le CNPA appelle donc le gouvernement français à mettre en place dans le projet de loi de finances 2019 des mesures pour aider les distributeurs à diversifier leurs activités.

Fin 2017, la France comptait 11.147 stations-service, selon les chiffres de l'Union française des industries pétrolières, contre 41.500 en 1980.