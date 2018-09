Un homme de 88 ans opéré du cœur sous hypnose

#santé @CHU_Lille Une première dans la région : un homme a été opéré du coeur sous hypnose par @arnaud_sudre https://t.co/WmQCgA8XV8 pic.twitter.com/Qpe8ZLpa24 — France Bleu Nord (@fbleunord) 24 septembre 2018

Opérer un patient du cœur sans avoir recours à de la morphine ou à des anxiolytiques traditionnels: c'est le défi que se sont lancés les chirurgiens du CHU de Lille la semaine dernière.Pourquoi? Parce que ce genre d'opération nécessite normalement une anesthésie générale ou locale importante, "ce qui peut poser problème sur des patients âgés" a expliqué le Arnaud Sudre, chef du service de chirurgie interventionnelle.Résultat: un succès retentissant! Le patient, âgé de 88 ans, a été hypnotisé par une infirmière et aurait passé le plus clair de son temps à parler de ses voyages et de sa passion pour le jardinage.Cerise sur le gâteau: il était tellement détendu qu'il se serait même endormi sur la table d'opération. Interrogé à ce sujet par nos confrères de France Bleu, le patient aurait affirmé que si c'était à refaire, il dirait "oui sans hésiter".Une nouvelle opération sous hypnose est prévue pour la semaine prochaine au CHU de Lille. "On estime que 80% des patients peuvent être réceptifs à l'hypnose". Quatre infirmière du même service vont être formées à cet effet prochainement.