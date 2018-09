Piqûre de rappel Une opération escargot aura lieu demain sur l'A31! France France





© Marine Schneider/ RTL Luxembourg Nous vous en parlions la semaine dernière: des bouchons sont à prévoir sur l'A31 demain!

Nouvelle opération escargot ce week-end sur l'A31. Plusieurs associations vont protester contre le projet de l'A31bis en ralentissant les automobilistes qui emprunteront l'autoroute demain.



Piqûre de rappel: le cortège partira de Florange pour monter sur l'A31 direction Metz avant de repartir dans l'autre sens pour rallier la frontière luxembourgeoise.



La durée de cette opération ne nous a pas été communiquée et elle dépendra entièrement de la cadence à laquelle avancera le cortège. Prévoyez donc un itinéraire différent si vous deviez emprunter l'autoroute demain.



Bon à savoir: les associations derrière cette opération prônent un renforcement des transports "collectifs" et "des mobilités plus durables".