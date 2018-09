Une députée européenne blessée par des gaz lacrymogènes à Strasbourg

#GCO Karima DELLI après une agression en plein visage par des gaz poivres. Cette violence est inacceptable. pic.twitter.com/w8dteZpZOa — José Bové (@josebove) 10 septembre 2018

Nous apportons tout notre soutien à @KarimaDelli , députée européenne, blessée hier soir par les gaz lacrymogènes sur la ZAD du #GCO. Les écologistes s’inquiètent du recours systématique à la violence lors de manifestations pacifiques de la part des forces de police. https://t.co/C2Me7HQUGZ — EELV Ile de France (@EELVIdF) 11 septembre 2018

Vachement sympas les policiers alsaciens!!

Non au #GCO dans ma région! Laissons la nature vivre et respirer au lieu de tout détruire sur son passage au profit du béton!!! https://t.co/NxNl4J5e2G — Sandraphalicia (@Sandraphalicia) 11 septembre 2018

Inacceptable en démocratie. Insensé au moment où la défense du climat devient une urgence absolue. Solidarité avec @KarimaDelli et tous ceux qui subissent la répression #GCO https://t.co/lKga4F8P3R — Clémentine Autain (@Clem_Autain) 10 septembre 2018

Un grand rassemblement a eu lieu lundi dans le centre de Strasbourg pour manifester contre le contournement ouest de la ville.En début de soirée, les manifestants se seraient dirigés vers la ZAD de Kolbsheim qui avait été évacuée le matin même.A leurs côtés se trouvaient deux eurodéputés écologistes dont Karima Delli. C'est là que l'incident aurait eu lieu.D'après un média strasbourgeois , "les gendarmes mobiles ont tiré des grenades lacrymogènes sur le groupe qui approchait puis fait usafe de bonbonnes de gaz à courte distance".Incapable de respirer, Karima Delli aurait perdu connaissance. Elle aurait été évacuée et amenée chez le maire de Kolbsheim et n'aurait repris une respiration normale que vers 21h.José Bové, eurodéputé, a dénoncé "une agression" et "une violence inacceptable". L'ancienne directrice de Greenpeace France, Michèle Rivasi a apporté son "soutien total" à la victime et les messages continuent d'affluer.