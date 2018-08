Une femme meurt dans un incendie à Fameck, ce matin

Âgée de 62 ans, une femme est morte dans son sommeil alors qu'un incendie ravageait sa maison, rue des Tisserands, ce jeudi matin à Fameck, rapporte Le Républicain Lorrain . Trois autres personnes ont été intoxiquées mais ont été sauvés par les pompiers.A leur arrivée, la sexagénaire était déjà décédée et le feu s'était généralisé dans cette maison qui abrite plusieurs appartements.Les soldats du feu ont eu besoin de plus de deux heures pour venir à bout des flammes et étaient encore sur place à 8h.