Le nouveau radar sur l'A31, c'est pour aujourd'hui

On vous l'avait annoncé la semaine dernière: un nouveau radar va être installé sur l'A31 à hauteur de Richemont.

Cette fois-ci, ça devrait être la bonne! Après une tentative le 16 août , le nouveau radar devrait être installé aujourd'hui à hauteur de Richemont en direction de Metz.Les horaires des travaux ne nous ont pas été communiqués par la DirEst mais on sait cependant que cette portion d'autoroute sera limitée à 70 km/h.On vous rappelle qu'il s'agit d'un radar de chantier et qu'il est logiquement destiné à disparaître lorsque les travaux de réparation sur les deux ponts seront achevés.Et justement, ces travaux sont prévus jusqu'au 28 septembre 2018 mais, si pépin il y a, pourraient se prolonger jusqu'au 15 octobre.La DirEst a également communiqué que l'A31 sera fermée vers Metz du samedi 15 septembre (20h) au lundi 17 septembre (8h) pour des travaux d'étanchéité. Plus de détails à venir à ce sujet!