Une personne décède dans un grave accident de la route

Le choc frontal entre un utilitaire et une voiture a été d'une telle violence qu'une personne n'a pas survécu.

Deux véhicules se sont percutés samedi en début de soirée sur la D4 à hauteur du village de Coincy.Un des deux conducteurs a perdu le contrôle de son véhicule et s'est déporté sur le mauvais côté de la chaussée. Les secours sur place ont dû procéder à la désincarcération du conducteur de la voiture accidentée.La collision frontale a été fatale à un des deux conducteurs. L'état de santé de l'autre personne n'a pas été communiqué.La gendarmerie nationale, le SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) ainsi que les sapeurs-pompiers de Moselle et la Dir'Est étaient sur place.