Attention: un nouveau radar sur l'A31 dès demain!

L'accueil de cette nouvelle sera assurément mitigé: un radar va être installé jeudi sur l'A31 entre Richemont et Guénange.



Première précision: il s'agit d'un radar de chantier. Cela implique qu'il est destiné à disparaître lorsque le chantier sera achevé.



Seconde précision: la pose de ce radar sera effectuée jeudi entre 13h et 15h30 et affectera le trafic dans les deux sens de circulation.



La préfecture de Moselle a indiqué que les travaux auront lieu dans le sens Metz-Luxembourg entre 13h et 15h et qu'ils entraîneront la neutralisation de la voie de gauche.



Des travaux auront également lieu dans le sens Luxembourg-Metz entre 15h et 15h30, entraînant cette fois la fermeture de la voie de droite. La raison: un panneau d'information va être posé pour prévenir les automobilistes de la présence du radar.



Voilà: prévoyez donc des ralentissements (au moins) sur l'A31 en direction de Luxembourg dans ce secteur jeudi et adaptez votre vitesse.



Bon à savoir: "les radars de chantier, tout comme les radars tronçons ou les radars fixes, laissent une marge de tolérance de 5 km/h en dessous de 100 km/h et de 5 % au-dessus de 100 km/h".