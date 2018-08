Spectaculaire accident à Saint-Avold: le conducteur a pris la fuite

Un accident comme on n'en voit pas tous les jours: la voiture a littéralement fini dans le salon d'une maison située rue Lavoisier à Saint-Avold dimanche matin.



D'après Le Républicain Lorrain, le véhicule en question serait arrivé à grande vitesse et aurait décollé après être passé sur un dos d'âne.



Cinq personnes se trouvaient à bord de la voiture lorsqu'elle a percuté la façade de la maison et qu'elle s'est écrasée sur le véhicule stationné sur place.



Toujours d'après nos confrères lorrains, après la collision, le conducteur aurait abondamment insulté les habitants de la maison désormais sinistrée.



L'un des passagers aurait ensuite tenté de prendre la fuite avant d'être interpellé et d'être pris en charge par les secours. Hors de lui, il aurait agressé verbalement toute personne venant à son contact.



Pour sa part, le conducteur aurait attendu d'arriver aux urgences de Saint-Avold avant de prendre la fuite. D'après les sources du média lorrain, il aurait été sous l'emprise de l'alcool au moment de l'accident.



Dimanche après-midi, il n'avait toujours pas été retrouvé.



Une enquête a été ouverte par le commissariat de Freyming. Les premiers éléments indiquent que les cinq comparses originaires de Guénange auraient fait la fête dans une discothèque de Saint-Avold avant de tenter de regagner leur domicile en empruntant de petites routes pour éviter les contrôles d'alcoolémie.