Voici pourquoi le "super radar" de Thionville a disparu

© Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu Previous Next

Mais où est donc passé LE radar de Thionville ? Cette semaine, plusieurs automobilistes mosellans se sont émus de ne plus voir le puissant radar tourelle, installé en avril dernier entre le supermarché Leclerc et le cinéma Kinepolis de Thionville, route d'Arlon. Il y a deux jours, l'ITLF (Info Trafic Lorraine et Frontières) publiait sur sa page Facebook que le boîtier avait été la cible d'actes de vandalisme.La préfecture de Moselle nous a confirmé que le dispositif avait été dégradé le soir du 14 juillet. "chez [son] fournisseur, afin qu'il détermine le mode opératoire suivi pour vandaliser l’équipement et les actions correctives à mettre en œuvre pour limiter les risques de vandalisme à l'avenir" nous a t-elle expliqué.Rappelons que ce boitier est capable de flasher une trentaine de véhicules en même temps, jusqu'à 40 mètres de face et jusqu'à 80 mètres de dos, sur les deux voies !On ne sait pas exactement quand le radar reprendra sa place route d'Arlon, la préfecture nous indiquant simplement qu'Quoiqu'il en soit, une plainte a été déposée et une enquête est en cours.