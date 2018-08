Lorraine: les 26 McDonald's concernés par la contamination à la listeria

La chaîne de fast food l'a annoncé hier, mercredi 1er août: certaines salades "Chicken Caesar" distribuées entre le 9 et le 14 juillet 2018 à ses clients contenaient la bactérie "listeria monocytogenes"."Par mesure de précaution et uniquement en cas de fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, nous recommandons à nos clients qui ont consommé une salade Chicken Caesar aux dates mentionnées (...) de consulter leur médecin traitant en lui mentionnant cette consommation" peut-on lire dans le communiqué visible sur le site internet de McDonald's."Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées" précise le communiqué.Rappelons que la listériose est une infection grave qui peut entraîner une septicémie, une infection du cerveau ou un accouchement prématuré.En Lorraine, 26 restaurants McDonald's sont concernés par la vente de ce lot de salades.