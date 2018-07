Photos La démolition de la centrale de Richemont vue du ciel X France France





© Gendarmerie de la Moselle L'hélicoptère de la gendarmerie de la Moselle a survolé le périmètre de sécurité dimanche lors de la démolition de la centrale de Richemont.

La centrale de Richemont a été démolie dimanche dernier entraînant la coupure des autoroutes A30 et A31 pendant près d'une demi-heure.



Alors que tout était mis en place pour mener à bien cette démolition, la gendarmerie de la Moselle s'est chargée de dresser un périmètre de sécurité, installer des barrages routiers et fluviaux et de surveiller l'espace aérien de la zone.



C'est depuis l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie que ces clichés ont pu être pris. Et le résultat est impressionnant. Voyez plutôt.