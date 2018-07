Lundi noir sur l'A31/A3: plusieurs accidents et des kilomètres de bouchon

Ce lundi n'est pas encore terminé et pourtant on ne serait pas contre, tant la journée a été marquée par des accidents en cascade. Le dernier s'est produit peu avant 18h30 sur l'A31, à hauteur du Kinepolis de Veymerange et concerne deux véhicules.L'un s'est retrouvé encastré dans la glissière de sécurité, sur la droite, alors qu'un autre était immobilisé sur la voie de gauche, forçant ainsi les autres véhicules à slalomer sur l'autoroute. Un conducteur a été transporté à l'hôpital.Peu avant 19h, un bouchon s'était formé de Thionville jusqu'à la croix de Bettembourg, sur l'A3, au Luxembourg,Dans l'après-midi, un accident spectaculaire s'est produit à hauteur de Talange, toujours sur l'A31 où(voir photo).Au Luxembourg aussi, la journée est à marquer d'une pierre noire. Sur l'A3, un accident de moto a eu lieu à hauteur de la sortie Dudelange-centre, toujours dans le sens Luxembourg - Thionville, comme l'a indiqué l'ACL.Enfin, un accident dramatique s'est produit dans l'est du Luxembourg, à Dreiborn, où un motard a perdu la vie