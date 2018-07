Photos L'A31 coupée dimanche après un grave accident X France France





© Anthony Bouges/ SDIS57 Un accident impliquant trois véhicules a fait deux blessés graves sur l'A31 dimanche matin.

Un accident impliquant deux voitures et une camionnette s'est produit dimanche matin sur l'A31 à hauteur de Mondelange.



Deux personnes sont restées piégées à bord de leur véhicule et ont dû être désincarcérées par les pompiers de la Moselle avant d'être transportées en urgence vers un hôpital de Metz.



Aux dernières nouvelles, deux automobilistes ont été grièvement blessés et deux autres personnes ont souffert de blessures légères.



L'autoroute a été coupée dans le sens Nancy-Luxembourg pendant les opérations de désincarcération pour permettre aux secours de faire leur travail en toute sécurité.



Le Smur, la police nationale et la DirEst sont également intervenus sur place.