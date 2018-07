Destruction de l'ancienne centrale EDF

© Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira Previous Next

Démolition (11.06.2017) La centrale de Richemont.

La centrale de Richemont n'est plus. Le géant qui trônait jusqu'à maintenant au bord de l'autoroute a été détruit dimanche à 9h15 précises. Revivez la destruction des unités 4 et 5 du bâtiment de production de la centrale EDF en vidéo.La circulation a été logiquement coupée sur les routes et les autoroutes environnantes. L'A31 et l'A30 en font partie et ont été fermées à partir de 8h55 au niveau de Mondelange, de Guénange et d'Uckange.D'autres routes départementales étaient également concernées à Richemont, Bertrange et Bousse. Ces coupures n'ont pas duré plus de 20 minutes.Pour ceux que ça intéresse, le bâtiment a été dynamité afin de le faire basculer. Une procédure de "semi-foudroyage" qui a vu la centrale , haute de 45 mètres, s'écraser au sol.La fin pour une centrale qui aura servi pendant près de 50 ans. Les premiers bâtiments ont été détruits il y a plus d'un an.