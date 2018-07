Metz: un camion de paille a pris feu sur l'A31

© ITLF © ITLF © ITLF © Mobile Reporter © Mobile Reporter © Mobile Reporter Previous Next

La circulation est toujours compliquée depuis Metz, à hauteur de La Maxe, en direction de Thionville. Vers 15h30, un poids-lourd qui transportait de la paille a pris feu. La nature de son chargement a évidemment accéléré le sinistre, paralysant une partie de l'autoroute.Le trafic était fortement perturbé depuis Metz-centre. Et la circulation était toujours dégradée en début de soirée dans l'autre sens de circulation, en direction de Metz.Il est conseillé d'emprunter le contournement de Metz, à savoir l'A4 puis l'A315 et la N431 jusqu'à Fey.Une impression de déjà-vu ? C'est normal, un incident similaire s'est produit un peu plus loin le 20 juin dernier.