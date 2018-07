Une énorme explosion souffle un immeuble et fait 10 blessés

[Intervention] Explosion et incendie sur un bâtiment à #Quiberon cette nuit vers 2h30

Propagation aux bâtiments adjacents - Incendie toujours en cours - Bilan provisoire 5 blessés - Importants moyens pompiers déployés et poste médical avancé installé

Autorités sur place — Préfet du Morbihan (@Prefet56) 9 juillet 2018

Cette explosion, qui s'est produite vers 2h30 ce lundi matin, a détruit une épicerie et toutes les vitres et fenêtres du quartier. Le bâtiment de deux étages est en flammes et les pompiers étaient toujours en intervention ce matin.Les habitants ont été évacués et le centre-ville a été bouclé ce matin. La détonation a été entendue dans toutes la ville.Parmi les dix blessés, cinq sont en urgence relative ont indiqué les pompiers du Morbihan, dont deux en urgence absolue, rapporte Ouest France . "Mais ce n'est qu'un bilan provisoire car l'exploration des bâtiments endommagés n'est pas achevée", a précisé la préfecture.