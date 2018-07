Bienvenue à l'aire d'Entrange, l'une des plus écœurantes de France

URINOIR BOUCHÉ, SOL SOUILLÉ

LA DIR EST CONSCIENTE DE LA SITUATION

"Vous êtes journaliste? Eh bien, j'espère que vous allez enfoncer le clou ! Parce que c'est dégoûtant ici." Il est presque midi ce vendredi et ce couple de retraités sort des toilettes de l'aire de repos d'Entrange, située sur l'A31 dans le sens Thionville-Luxembourg. Une pause sur leur trajet dont ils se souviendront un petit moment. L'odeur d'urine est si puissante qu'on l'aura dans le nez plusieurs minutes après avoir quitté les lieux."Vous êtes allé dans les toilettes des hommes?" nous lance un homme, la trentaine, qui hésite presque à se laver les mains vu l'état des robinets. Oui, nous y sommes allés. Et on y a trouvé deux urinoirs infectes, dont un bouché contenant un mélange qu'il vaut mieux ne pas décrire.Recouverts de graffiti, les murs et les carreaux ont l'air de ne plus avoir été lavés depuis des lustres. Une bouteille d'eau traîne par terre, à côté de la douche qui vous promet de ressortir plus sale qu'en y entrant. "Je n'habite pas loin et franchement, je ne savais pas qu'il y avait une aire de repos aussi sale ici. Il y a des fientes d'oiseaux partout. Je n'ai jamais vu ça" lance notre homme, avant de s'en aller.Et dans les toilettes des dames? À en juger par la mine déconfite de cette femme, qui pousse un long soupir trois secondes après avoir passé la porte (qui ne ferme plus), ce n'est pas mieux. En effet, mieux vaut ne rien toucher avec ses doigts. Ici, la douche fuit carrément. Et on ne sait pas bien ce qui est le plus dégoûtant, entre la poubelle et les toilettes. L'odeur d'urine nous prend au nez. Seuls quelques chauffeurs poids-lourds, venus remplir leurs gourdes d'eau, se retiennent d'afficher leur dégoût.À côté des robinets communs, une pancarte indique que le dépôt sauvage de poubelles, de bidons, de pneus ou d'appareils électro-ménagers, est interdit et passible d'une amende de 1.500 euros. Certainement afin de garder les lieux dans un état convenable...La Dir Est reconnaît qu'il y a un problème, mais elle affirme, dans les colonnes du Républicain Lorrain, que des travaux vont être entrepris cette année. Une réponse formulée à plusieurs reprises ces dernières années...