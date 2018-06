Un train déraille à Woippy: la circulation perturbée entre Thionville et Luxembourg

⚡️ #FlashInfo #TERNancyMetzLux



⚠️ Suite à un incident sur un train de marchandises à Woippy, la circulation est actuellement interrompue entre Metz et Thionville. — TER Grand Est (@TERGrandEst) 21 juin 2018

#CFLINFOS90 suite déraillement wagons de train de marchandise à la hauteur de Woippy, circulation Luxembourg <-> Thionville actuellement interrompue. Bus de substitution Lux <-> Thl à partir du Quai 19 de la Gare routière de Luxembourg @avtermel @TER_Metz_Lux — CFLinfos (@CFLinfos) June 21, 2018

La SNCF a communiqué l'incident à 13h39 et a annoncé l'interruption de la circulation entre Metz et Thionville. Nos sources nous ont indiqué qu'un gros dispositif avait été mis en place par les secours.Nous avons donc contacté la SNCF qui nous a confirméainsi que l'intervention des pompiers qui sont actuellement en train d'arroser les wagons."Nous avons un code de matière dangereuse. Les pompiers arrosent les wagons" nous a-t-on indiqué. A 14h15, la circulation des trains restait interrompue entre Metz et Hagondange.D'après nos informations, personne n'aurait été blessé et l'incident aurait eu lieu en fin de matinée d'après la préfecture de Moselle.. Des bus de substitution ont été mis en place au Quai 19 de la gare routière de la capitale.À 15h15, les CFL ont annoncé que le trafic reprenait progressivement.