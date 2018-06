Un camion s'embrase sur l'A31: l'autoroute "bloquée"

© ITLF © ITLF © ITLF Previous Next

D'après nos informations, le poids lourd transportait des bottes de foin et a pris feu pour des raisons qui restent encore inconnues.L'incendie s'est déclaré à hauteur de la sortie La Maxe, entre Metz et Thionville, et bloque actuellement le trafic.Contactée par nos soins, la DirEst nous a confirmé que "les trois voies étaient bloquées". Un bouchon se serait déjà formé et remonterait actuellement jusqu'à Metz-Pontifroy.Les secours sont sur place et tentent de maîtriser les flammes. La centrale des pompiers de la Moselle nous a confirmé que le chauffeur avait été évacué et, qu'à ce stade, personne n'avait été blessé.Plus de détails à venir.