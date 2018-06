Des trains annulés vers Luxembourg et Metz, la tension monte

🎙️🚦#RadioTrafic #TERNancyMetzLux



La première alerte a été donnée vers 7h15. La SNCF a communiquéqui a retardé le TER88500 qui venait de Nancy et se dirigeait vers Luxembourg.Quelques minutes plus tard, un nouveau retard a été communiqué via le compte Twitter TER Grand Est. Cette fois-ci, c'est le TER887717 qui se dirigeait vers Metz qui a pris du retard.A 7h30,La circulation a été interrompue entre Nancy, Metz et Luxembourg.Vers 7h45, la SNCF a communiqué quece qui a retardé le TER88503 (Nancy-Luxembourg).et des retards de 75 minutes ont été annoncés par la SNCF.A ce stade, nous ne savons pas précisément ce que ces "actes de malveillance" représentent. Cependant, d'après nos sources, des manifestants pourraient se trouver sur les voies.Plus d'informations à suivre.