Enquête: 37 radars vont passer à 80 km/h en Lorraine !

Carte de France à l'appui, nos confrères d' Auto Plus publient ce vendredi 8 juin un dossier spécial concernant le passage imminent à 80 km/h sur les routes secondaires sans séparateur central.Afin de comparer les chiffres donnés par le gouvernement français, la revue automobile a fait appel au fabriquant de GPS TomTom. Sur cette carte de France sont ainsi détaillés le nombre de radars par département ainsi que le nombre de kilomètres passant à 80 km/h.On apprend que 37 radars vont passer à 80 km/h en Lorraine: 7 en Moselle, 12 en Meurthe-et-Moselle, 4 en Meuse et 14 dans les Vosges.: 3.301 en Moselle, 3.335 en Meurthe-et-Moselle, 3.302 en Meuse et 4.116 dans les Vosges.À ce titre,, lequel annonce depuis le début de l'année que 400.000 km de route sont concernés par ce passage de 90 à 80 km/h."Concrètement, le 80 km/h s’appliquera sur 466.000 km d’axes principaux (nationales, départementales)... mais aussi sur 571.000 km de routes secondaires, la plupart du temps dépourvues de signalisations liées à la vitesse" explique la revue automobile.La Lorraine n'est pas la région la plus touchée par cette nouvelle mesure. En Dordogne, 10.971 km de route sont concernés... contre 0 km à Paris. "C'est bien la France rurale qui va déguster..." note Auto Plus.