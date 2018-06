Direction Luxembourg Un camion de papier toilette a pris feu sur l'A31 France France





© France 3 Lorraine/ Catherine Reggianini Un camion a pris feu sur l'autoroute A31 mercredi après-midi et a bloqué l'autoroute pendant des heures.

D'après nos informations, le poids lourd transportait du papier toilette et a pris feu alors qu'il circulait sur l'autoroute. Le chauffeur s'est immédiatement rangé sur la bande d'arrêt d'urgence.



L'autoroute a tout de même été fermée en direction de Luxembourg pendant 45 minutes. Les secours sont parvenus à maîtriser l'incendie mais le déblayage était toujours en cours à 15h30.



Un important bouchon s'est créé sur l'autoroute au moment de l'incident. Plus de deux heures plus tard, une voie avait été rouverte à la circulation.



A 16h40, on nous a confirmé que les deux voies de l'A31 était déblayée et que le trafic avait repris son cours.



Il n'y a pas eu de blessé.