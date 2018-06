Des inconnus saccagent une exposition à Metz

Ce matin l'exposition #lescouplesdelarepublique a été entièrement détruite à Metz avec des bombes indélébiles et la plupart des affiches arrachées un peu partout dans la ville. Je vous en dit plus dans le texte ci-dessous pic.twitter.com/cbLRVItUty — Olivier Ciappa (@OlivierCiappa) June 1, 2018

C'est dans le cadre du festival Rainbow Weeks, organisé par l'association Couleurs Gaies , que les photos de l'exposition "Couples de la République et Couples Imaginaires" d'Olivier Ciappa sont accueillies à Metz.Ces photos dévoilent des scènes intimes, des moments heureux passés en famille ou en couple. Modèle familial gay, lesbien, bi, trans, hétéro, avec ou sans enfants, toute la diversité de la société actuelle est représentée par ces images.Comme le rapporte le site Komitid , cette diversité n'a pas plu à tout le monde, puisque "l'exposition de photos Couples de la République et Couples Imaginaires à Metz a été vandalisée dans la nuit du jeudi au vendredi 1er juin à coups de bombe rouge indélébile et d’affiches arrachées".L'artiste Olivier Ciappa a réagi en publiant un long texte sur Twitter, dans lequel il explique que les photos vandalisées n'ont évidemment pas été choisies au hasard: les seules à avoir été épargnées sont celles représentant des scènes hétéros. Une sélection qui souligne le caractère homophobe de l'acte.L'association Couleurs Gaies aurait annoncé vouloir porter plainte.Quant au photographe, il ne se laisse pas abattre. Il a déclaré à nos confrères de l'Est Républicain que "quand on détruit des photos, c’est une autre expo qui commence". L'exposition serait ainsi passée de l'illustration de l'amour sous toutes ses formes à celle d'un portrait de l'homophobie.Le maire de Metz, Dominique Gros, s'est exprimé avec fermeté sur le site www.metz.fr , condamnant avec "la plus grande sévérité" les dégradations commises. Les bâches vandalisées seront, toujours selon le maire, laissées dans l'état où elles se trouvent afin que chacun puisse "s’interroger sur la tolérance, le vivre-ensemble, l’inclusion de tous dans notre société, ainsi que sur le travail qu’il nous reste à accomplir ensemble pour y parvenir."