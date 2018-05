Inondations à Villerupt: un frontalier raconte son calvaire

LA GOUTTE QUI FAIT DÉBORDER...

D'impressionnantes inondations à Villerupt (25.05.2018) Ce n'est pas la première fois que la ville est touchée.

Villerupt inondé comme d’hab 😂 — kamille (@cammayet) 23 mai 2018

villerupt a chaque fois qui pleut c’est inondé ptdrrr — Chuck♡ (@macdoooooooo) 23 mai 2018

"DES DOUCHES À LA CASSEROLE"

RAS-LE-BOL

Miguel Pereira Rodrigues vit rue Maréchal Foch, travaille au Luxembourg et subit, depuis des années, les inondations qui surviennent régulièrement dans la commune de Villerupt.Désabusé, Miguel nous explique: "J'ai perdu quatre voitures, deux motos et ma maison a été inondée à deux reprises... L'eau était arrivée jusqu'à 1,5 m dans mon habitation... ".Et les dernières inondations, mercredi dernier, a eu raison de sa patience. "J'ai l'impression de faire office de barrage! J'ai dû remplacer les murs devant chez moi par une palissade pour que l'eau puisse passer et que tout ne soit pas inondé à chaque averse".Miguel nous affirme que les résidents de la rue Maréchal Foch vont se stationner en hauteur "dès qu'il pleut"."On bouge nos voitures pour éviter le sinistre", comme si les inondations étaient inévitables...D'après lui, il ne faut que "peu d'eau" pour que les rues soient inondées à Villerupt et il semblerait qu'il ne soit pas le seul à avoir cette impression.Le problème, il en est persuadé, vient des systèmes d'évacuation des eaux. "Tout est bouché, on voit de la terre sur les routes et même de l'herbe qui pousse sur la voirie". Les pompiers, eux, voient là un simple phénomène d'épuisement La maison de Miguel a été inondée à deux reprises: en 2008 et en 2014. A tel point qu'il a dû quitter son domicile et demander à être logé en 2008.A l'époque, il avait le choix entre un logement spécial situé à Longwy ou retourner vivre au sein de sa famille en attendant les réparations. Avec un enfant à charge, il a choisi la seconde option."J'ai passé six mois à vivre avec ma famille et, à force, c'est devenu compliqué pour tout le monde. J'ai fini par retourner chez moi mais la maison était toujours dans le même état...".Miguel a appelé un ami électricien qui a effectué des installations de fortune afin de lui permettre d'y vivre. Il nous a confié: "On prenait des douches avec des casseroles pendant plusieurs mois".Alors oui, les assurances ont pris les dégâts en charge mais cela n'a pas facilité le quotidien du Villeruptien. Qualité de vie, complications au niveau du travail, paperasses..."J'en ai marre, j'ai essayé de vendre ma maison, sans succès et la commune n'a pas voulu me la reprendre". L'homme est en litige avec la commune qui, d'après lui, considère que son domicile "ne représente pas un danger".Un problème qui "dure depuis des années" et "pourtant la commune ne bouge pas". Ça en serait arrivé au point où, lorsque les représentants de la commune se présentent sur les lieux des sinistres, "ils se font malheureusement insulter".Miguel espère que les choses vont bouger et que les discussions vont avancer dans un futur proche. Affaire à suivre.