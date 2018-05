Nouvelles inondations à Villerupt: plusieurs rues sous les eaux

Inondation devant l'école primaire Langevin à Villerupt le 23 mai 2018. © ITLF © ITLF La rue Maréchal Foch et la rue Carnot inondées le mercredi 23 mai 2018. © ITLF Une photo prise dans la rue Anatole France le 23 mai 2018. © ITLF La rue Maréchal Foch. © ITLF Previous Next

Les inondations en 2017 à Villerupt. © ITLF

Inondations à Villerupt (24.05.2018) Un riverain filme les rues.

villerupt a chaque fois qui pleut c’est inondé ptdrrr — Chuck♡ (@macdoooooooo) 23 mai 2018

Villerupt inondé comme d’hab 😂 — kamille (@cammayet) 23 mai 2018

Les habitants de Villerupt ont vécu une nouvelle soirée à subir les intempéries mercredi. Si l'on en croit les internautes, "c'est devenu une habitude, à chaque fois qu'il pleut, Villerupt est inondé".Les dernières grosses inondations remontent au mois de juin 2017 où des clichés impressionnants circulaient montrant la rue Maréchal Foch complètement submergée. Elle n'a pas été épargnée mercredi soir.Cela fait plusieurs jours que des orages touchent le Lorraine et le Luxembourg et il semble qu'hier, les systèmes d'évacuation des eaux aient rendus l'âme.Des rues inondées, des voitures à moitié submergées, des caves sous les eaux et on en passe. Nous avons essayé de contacter la centrale des pompiers de Meurthe-et-Moselle qui restait injoignable jeudi matin.L'ITLF nous a rapporté "le ras-le-bol" des riverains de la zone alors que de leur côté, les tweetos préféraient avoir recours à l'humour.La commune de Villerupt se situe à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise au sud d'Esch-sur-Alzette.