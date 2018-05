Plusieurs chocs sur l'A31, retour à la maison très compliqué pour les frontaliers

CHOC ENTRE UN POIDS-LOURD ET UNE VOITURE

Deux véhicules sont entrés en collision sur l'A31, à hauteur d'Elange et de l'aire de repos Porte de France, ce jeudi après-midi. On a compté près de 15km de ralentissement à 17h15, du lieu de l'accident jusqu'à la Croix de Gasperich.Cependant, une heure plus tard, le bouchon commençait à se résorber et on ne comptait plus qu'une dizaine de kilomètres entre la croix de Gasperich et Zoufftgen.Quatre personnes étaient impliquées dans cet accident, et deux sont légèrement blessées, selon les pompiers mosellans, lesquels ont été avertis à 16h47.Deux autres accidents se sont produits quelques kilomètres plus loin, selon l'ITLF. Le premier au niveau de la sortie Terville, dans le sens Thionville - Metz. Trois véhicules sont impliqués.Le deuxième a eu lieu à hauteur du Geric à Thionville: un poids-lourds et une voiture sont entrés en collision.A 18h45, le bouchon remontait ainsi quasiment jusqu'à la frontière luxembourgeoise.Les frontaliers frontaliers ne sont certainement pas au bout de leurs peines, puisque nous sommes en pleine heure de pointe...