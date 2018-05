Grave accident à la frontière, près de Longwy

© ITLF

Un seul véhicule est en cause, rapporte Le Républicain Lorrain. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore déterminées et aucun détail n'a été communiqué quant à l'état de santé de l'automobiliste et d'éventuels passagers.Le drame s'est produit sur la RN52 entre Haucourt-Moulaine et Villers-la-Montagne, dans le sens Belgique - Metz. Les secours sur place ont fait appel à l’hélicoptère du Samu, indique encore le quotidien mosellan, ce qui témoigne de la gravité de l'accident.Plusieurs automobilistes passés dans le sens inverse évoquent une scène "impressionnante". Certains affirment avoir vu une personne allongée sur le sol.