Un accident lourd de conséquences impliquant une moto et une voiture a eu lieu hier soir, mercredi, à Villerupt.

Mercredi soir Accident à Villerupt: un motard entre la vie et la mort

Le bilan de cette collision, qui s'est produite dans la rue de Verdun à Villerupt, hier vers 17h, pourrait être dramatique.Le motard, visiblement inconscient à l’arrivée des sapeurs-pompiers de Villerupt et Longwy, a été héliporté à l'hôpital de Nancy, selon le Républicain Lorrain. Âgé de 25 ans, son pronostic vital est engagé.Son passager, âgé de 19 ans, a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital d'Arlon.Les deux résident à Thil, en Meurthe-et-Moselle.Le conducteur de la voiture en est, pour sa part, sorti indemne. Cet habitant de Villerupt, âgé de 22 ans, a néanmoins été emmené à l’hôpital de Mont-Saint-Martin pour y subir des dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants.Les circonstances de l'accident restent encore à déterminer.