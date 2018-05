Le Samu se moque d'elle au téléphone: Naomi meurt quelques heures plus tard (audio)

Je suis profondément indignée par les circonstances du décès de Naomi Musenga en décembre. Je tiens à assurer sa famille de mon entier soutien et demande une enquête de I'IGAS sur ces graves dysfonctionnements. Je m'engage à ce que sa famille obtienne toutes les informations . — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) 8 mai 2018

Un enregistrement audio choquant circule depuis quelques jours sur internet: il s'agit de l'échange téléphonique entre Naomi Musenga, souffrante, et les standardistes du Samu.On y entend les standardistes se moquer de la jeune femme alors qu'elle semble être très mal en point. "Elle m'a dit qu'elle va mourir" dit une des opératrices avant de rire.Naomi décrit ses douleurs "j'ai mal au ventre" mais peine à s'exprimer ce qui semble frustrer la seconde opératrice qui lui dit d'appeler SOS Médecins et qui répond aux inquiétudes de la jeune femme en lançant "oui vous allez mourir, certainement un jour comme tout le monde".Mardi,par l'hôpital qui a pris en charge la victime. Naomi était âgée de 22 ans et était mère d'une fille de 18 mois.D'après les médias français, elle aurait essayé de contacter SOS Médecins à trois reprises après son appel au Samu mais se serait trompée au moment de composer le numéro.Elle serait finalement parvenue à contacter un proche qui est allé la chercher chez elle et qui l'aurait retrouvée baignant dans son sang. Cette personne aurait alerté SOS Médecins mais c'est finalement le Samu qui aurait envoyé une ambulance.Cinq heures après son appel, Naomi était encore consciente mais a fini par tomber dans le coma. Elle aurait fait plusieurs arrêts cardiaques avant de mourir à l'hôpital.Les hôpitaux de Strasbourg ont ouvert une enquête après avoir reçu l'enregistrement de la famille de la victime. Son corps a été autopsié cinq jours après son décès.D'après l'Alsace, le corps étant en état de "putréfaction avancée", les médecins-légistes n'auraient pu conclure qu'à une "défaillance multiviscérale sur choc hémorragique".Mardi, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est dite "profondément indignée" et a demandé une enquête de l'IGAS "sur ces graves dysfonctionnements".