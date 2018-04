Évacuation, périmètre de sécurité et la gare bouclée à Nancy

#Prudence Colis suspect placette Saint Léon à #Nancy. Périmètre de sécurité et Déviations en cours. Respectez les injonctions des agents intervenants. pic.twitter.com/dtpWI2Q9FG — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) 24 avril 2018

Fin d’intervention placette Saint Léon à Nancy périmètre de sécurité levé. pic.twitter.com/KndgSywOJK — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) 24 avril 2018

Les premières informations ont filtré via les réseaux sociaux. La police et le préfet de Meurthe-et-Moselle les ont confirmées via Twitter et Facebook.A ce stade, nous savons donc qu'un colis suspect a été repéré placette Saint-Léon à Nancy. La découverte aurait été faite vers 15h.La gare de Nancy a été fermée vers 15h30 et la police a investi les lieux. Un périmètre de sécurité avait déjà été établi quelques minutes plus tôt.La police nationale a communiqué vers 16h30 que l'intervention était arrivée à son terme.Contactée par nos soins, la Direction Départementale de la Sécurité Publique n'a pas voulu nous donner plus de détails sur l'intervention.