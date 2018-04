Un motard est mort sur l'A31, 15km de bouchon

Un accident impliquant une moto et un poids lourds s'est produit sur l'A31 en direction de Thionville, ce vendredi vers 16h.

A3 entre diffuseur Livange et diffuseur Kanfen (F) bouchon, accident grave, route bloquée, laissez une voie libre pour les... #ACL_A3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 20 avril 2018

Plus d'informations à venir.



L'ACL nous a indiqué que l'accident était mortel. Selon le Républicain Lorrain, le motard est décédé après ce choc, qui a eu lieu à hauteur de l'aire située entre Volmerange et le cinéma Kinépolis de Thionville. A priori, le passager de la moto est gravement blessé et a été transporté vers l'hôpital de Bel-Air.Plusieurs personnes entouraient le motard, selon des témoins. Des véhicules de secours se sont rendus sur place.L'ACL indiquait 13km de bouchon à 16h30, mais à 17h, celui-ci s'étend quasiment de la croix de Gasperich jusqu'à Thionville. Et cela ne devrait pas s'améliorer pour les frontaliers français, dans la mesure où nous entrons en heure de pointe. La circulation est extrêmement compliquée.