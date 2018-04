Metz: des jumelles enlevées par leur père

LE PÈRE LES AVAIT PRISE POUR LE WEEK-END...

ILS SONT PASSÉS PAR LUXEMBOURG-VILLE

PERSONNE NE SAIT OÙ ILS SONT

Depuis trois semaines, Aleksandra Pietrasiewicz n'a plus aucune nouvelles de Mia et Ava, ses deux jumelles. Leur père, un anglais de 46 ans dont elle est séparée depuis sept mois, les a enlevé pour filer vraisemblablement à l'étranger... alors qu'il lui était interdit de quitter le territoire français, rapporte le Républicain Lorrain.Depuis décembre, elle avait obtenu la garde exclusive de ses deux enfants de 3 ans. Le père bénéficiait d'un droit de visite. Ainsi, c'est en récupérant leurs filles fin mars pour un week-end que John Patterson en a profité pour les enlever.Cette mère de famille, qui vit à Lorry-lès-Metz, est d'autant plus paniquée que ses jumelles sont nées prématurées à Nancy, et qu'elles ont régulièrement besoin de traitements antibiotiques. L'une d'elles doit passer une IRM pour surveiller les suites d'une hémorragie.Le père a coupé tout contact depuis l'enlèvement des jumelles: son téléphone est coupé et ses profils sur les réseaux sociaux ont été effacés."La police les avait sous la main mais n'a rien fait, alors que les petites étaient déjà inscrites au fichier des personnes recherchées" confie Aleksandra au quotidien mosellan.Depuis, John a envoyé un SMS à son ex-compagne pour lui indiquer que son avocate allait prendre contact avec elle, mais il n'a donné aucune indication quant au lieu où il se trouve avec les jumelles."Le domicile de John à Metz semble vide et il n'y a aucune trace de son véhicule" nous a écrit Aleksandra. "Il existe un risque qu’il se soit déplacé avec les fillettes vers le Royaume Uni ou vers un tout autre etat membre de Schengen" craint-elle.Aleksandra a alerté le Procureur de la République ainsi que plusieurs ambassades, et a créé une page Facebook. Un mandat d'arrêt européen a été émis à l'encontre de John Patterson.Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Metz.