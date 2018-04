Manifestation Opération escargot à Thionville puis sur l'A31 ce samedi France France





© AFP Une opération escargot est prévue à Thionville samedi après-midi. Les participants vont protester les réformes du gouvernement.

Les manifestants dénoncent la nouvelle limitation de vitesse (80 km/h), l'augmentation des prix du carburant, les prix des péages et le durcissement du contrôle technique en France.



D'après nos informations, jusqu'à 400 automobilistes, motards et routiers sont attendus samedi à Thionville.



Le cortège partira à 15h de la rue des abattoirs pour rejoindre l'A31 et prendre la direction de la frontière luxembourgeoise.



Arrivés à Kanfen, les manifestants emprunteront l'A31 dans l'autre sens pour rejoindre la zone du Super Green (Metz) où ils installeront un barrage filtrant pendant une heure au moins.



L'ITLF nous a transmis le message des collectifs qui participeront à cette manifestation: "Nous avertissons que la zone sera fermée à tout usagers qui comptent accéder au parking. Nous laisserons sortir les automobilistes au compte-goutte".



Ils ont également insisté sur le fait que les secours et les autorités auront libre accès dans tous les secteurs concernés tout au long de la manifestation.



Des bouchons sont à prévoir sur l'A31 samedi en cette période de vacances scolaires.