Centrale de Cattenom: ce qui se trouvait dans la voiture volée à Amnéville

La voiture professionnelle d'un prestataire EDF de la centrale nucléaire de Cattenom a été volée le 16 février dernier. Nous en savons plus.

Interrogées à ce sujet par un député, la ministre de la Santé et la ministre de l'Environnement sont revenues sur cette affaire jeudi après-midi.



Première information surprenante: cela a pris plus d'un mois au Centre nucléaire de production électrique de Cattenom pour informer la Division de la radioprotection du ministère de la Santé du vol de la voiture en question.



En effet, l'information relayée tout d'abord par les médias français n'a été confirmée qu'en "date du 21 mars" aux instances compétentes. Une information relayée par les ministres de la Santé et la ministre de l'Environnement luxembourgeoises.



D'après les deux ministres, EDF a donné des précisions supplémentaires le 22 mars en confirmant le contenu de cette voiture de service.



A bord se trouvaient donc: un ordinateur portable, un badge d'accès à la centrale de Cattenom et deux clés USB contenant des informations sur des chantiers portant sur le système de ventilation.



D'après EDF, l'ordinateur aurait été crypté, le badge d'accès désactivé et les plans de chantier seraient essentiellement "des schémas de portions de circuit de ventilation, des pièces utiles à l'intervention et des photos des ventilateurs".



Enfin, le salarié n'aurait pas eu accès aux documents sensibles de l'installation ce qui signifierait que "cet événement n'aurait pas d'impact sur la sûreté ou la sécurité de la centrale".