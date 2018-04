La police alsacienne s'associe au deuil des policiers luxembourgeois

Les policiers Alsaciens s'associent au deuil de leurs homologues de la police du #Luxembourg après la perte de l'un des leurs.



Haerzlecht beileed @PoliceLux @ipalux @CityLuxembourghttps://t.co/GY5blkXzYD — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) 15 avril 2018

Merci de nous avoir exprimé vos condoléances. La famille, les copains et les collègues de travail traversent des moments difficiles. On espère une prompte guérison des collègues impliqués. — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 15, 2018

La police alsacienne a tenu à témoigner sa solidarité aux forces de l'ordre luxembourgeoise après le décès en service d'un policier luxembourgeois. Dimanche, la police nationale 65 s'est essayée au luxembourgeois dans un tweet qui a été très apprécié."Haerzlecht beileed. Les policiers alsaciens s'associent au deuil de leurs homologues de la police du Luxembourg après la perte de l'un des leurs".Un tweet auquel la police luxembourgeoise a répondu avec simplicité et humilité. "Merci de nous avoir exprimé vos condoléances. La famille, les copains et les collègues de travail traversent des moments difficiles. On espère une prompte guérison des collègues impliqués".Le genre d'échange que auquel on aime assister sur les réseaux sociaux.