Voici le nouveau radar ultra-puissant installé à Thionville

Mais quel est donc ce drôle de boîtier noir et blanc ? Les automobilistes empruntant la route entre le supermarché Leclerc et le cinéma Kinepolis de Thionville, ont été nombreux à se poser la question depuis mardi.Réponse: il s'agit d'un "radar tourelle", dispositif de nouvelle génération qu'on risque de voir fleurir en Lorraine, et qui a été installé dans la montée du Colombier, limitée à 90 km/h.La bête a de quoi effrayer les conducteurs au pied un peu trop lourd: celle-ci est, que ce soit une voiture, un poids-lourd ou une moto, avec une distance de portée atteignant les 40 mètres de face, et les 80 mètres "de dos".Vous l'aurez compris, ce nouveau radar installé en haut de la côte sur la RD14,... mais pas derrière lui. Concrètement, les automobilistes venant du Leclerc ne peuvent pas être flashés avant l'emplacement du radar. De même, ceux venant du rond-point de l'Europe ne peuvent plus être flashés une fois le radar dépassé.Ce radar tourelle, qui commence à sortir de terre un peu partout en France, est installé sur le côté droit de la RD 14, dans le sens Leclerc - Kinepolis.A noter que, comme les voies sont dotées d'un séparateur central,, date à partir de laquelle toutes les routes secondaires à double-sens (sans séparateur) verront leur limitation passer de 90 à 80 km/h en France.