La "très belle année" 2017 du centre Pompidou-Metz

Alors que les Français représentent 75% des visiteurs (59% venaient de Lorraine), le musée espère s'ouvrir à l'étranger ainsi qu'aux autres régions françaises.



Parmi les 345.546 visiteurs en 2017, 75% sont français, venus à 59% de Lorraine, dont 33% de Moselle, et 14% d'Ile-de-France.



Parmi les 25% de visiteurs étrangers figurent les Allemands (28%), les Belges (20%), les Luxembourgeois (20%) et les Néerlandais (8%). Des visiteurs étrangers qui ont passé, en moyenne, deux heures à arpenter les salles du centre Pompidou, contre 1h49 pour les Français.



UNE "TRÈS BELLE ANNÉE" 2017

"On a eu une très, très belle année", s'est réjouie, lors d'une conférence de presse, la directrice du Centre Pompidou-Metz, Emma Lavigne.



"C'est assez exceptionnel l'ouverture d'esprit de nos visiteurs, (ils) sont ouverts à des propositions plus expérimentales et pas uniquement à des expositions plus classiques", a salué la directrice, soulignant "une programmation qui reste assez exigeante".

En 2017, le musée a notamment consacré deux grandes expositions au Japon: Japanorama, nouveau regard sur la création contemporaine, et Japan-ness, architecture et urbanisme au Japon depuis 1945.



Depuis son ouverture en mai 2010, le musée, première expérience de décentralisation d'un établissement culturel public national, a généré plus de 126 millions d'euros de chiffre d’affaires sur l'économie locale, hors transports.



Avec 82.000 visiteurs, "le début de l'année commence très bien même s'il faut rester prudent, on est impacté par la grève" (des cheminots), a précisé la directrice du musée.



Le 28 avril débutera une grande exposition interdisciplinaire consacrée à plus de quarante couples de créateurs comme Dora Maar et Pablo Picasso, Robert et Sonia Delaunay, Georgia O'Keeffe et Alfred Stieglitz...



