Agression à Metz: un homme tué, sa femme blessée

LA RÉACTION DU MAIRE DE METZ



Ses pensées vont immédiatement à la famille et à l'entourage de la victime, ainsi qu'à la compagne de ce dernier qui a été hospitalisée au CHR de Mercy.



Le Maire adresse ses plus vives félicitations aux forces de police qui ont, sur le champ, interpellé les malfaiteurs auteurs de ces faits inqualifiables".

Un drame qui s'est déroulé dans les rue de Metz lundi aux alentours de 23h. D'après Le Républicain Lorrain, "trois ou quatre jeunes hommes" s'en seraient pris à un couple de quadragénaires.Cette agression a entraîné la mort de l'homme de 43 ans qui a succombé à ses blessures peu après son arrivée à l'hôpital. Son épouse aurait souffert d'une fracture du bras et aurait essuyé beaucoup de coups engendrant des hématomes.Les agresseurs ont pris la fuite avant l'arrivée des autorités. Cependant, trois d'entre eux ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont entre 15 et 20 ans. Une enquête a été ouverte."Le Maire de Metz condamne avec la plus extrême sévérité l'agression dont a été victime un passant hier soir place Saint-Thiebault, et qui a entraîné son décès.