Simulation plus vraie que nature Les pompiers de la Moselle face à un accident spectaculaire X France France





© Anthony Bouges/ SDIS57 Les sapeurs-pompiers de la Moselle ont été confrontés à un accident impliquant un bus, deux véhicules légers et un cyclomoteur.

Une simulation qui a eu lieu mercredi soir à l'ancienne base aérienne de Frescaty sous une pluie incessante et dans l'obscurité.



Arrivés sur place, les pompiers ont été confrontés à un accident impliquant un bus, deux voitures et un deux-roues.



Ils ont dû venir en aide à quatre blessés graves et un blessé léger (tous maquillés) avec l'aide du SAMU et du CHR Mercy de Metz.



Les pompiers ont d'abord dû désincarcérer les victimes avant de les prendre en charge, tout ça dans des circonstances aussi proches que possible de la réalité.



Voyez plutôt.