Photos Les contrôles sur l'A31 à la frontière luxembourgeoise X France France





© Domingos Oliveira/RTL Luxembourg Nous vous l'avions annoncé hier, la police luxembourgeoise effectue des contrôles sur l'A31 à hauteur de Zoufftgen.

Nous avons envoyé notre photographe sur place afin qu'il nous dresse un petit état des lieux. Il semblerait que ce matin, le trafic n'en ait pas trop souffert mais cela pourrait changer cet après-midi.



En effet, l'année dernière, c'est l'après-midi que des bouchons s'étaient créés à l'occasion de ces barrages filtrants.



Rappelons qu'en ce Vendredi saint, les poids lourd n'ont pas le droit de transiter en Allemagne et ne peuvent pas passer par le Grand-Duché afin de rallier la frontière allemande.



Les routiers qui ne respecteront pas ces restrictions seront pénalisés par une amende de 250 euros.



Le Préfet de la zone Sécurité Est recommandait hier aux transporteurs "en transit par le Luxembourg et ayant l'intention de rejoindre l'Allemagne de prendre leurs dispositions et de s'arrêter sur les aires de service disponibles en France, en évitant celles situées au plus près des frontières allemandes (risque de saturation)".