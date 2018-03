Dispositif de contrôle demain sur l'A31 à Zoufftgen

Une initiative des autorités luxembourgeoises qui interdiront le transit des poids lourds vers l'Allemagne. En cause: le "Vendredi Saint" qui est un jour férié en Allemagne ainsi qu'en Alsace/Moselle.



Les poids lourds ne pourront donc pas transiter en Allemagne ou passer par le Luxembourg pour se diriger vers l'Allemagne vendredi. Il faudra donc, comme chaque année, s'attendre à de sévères contrôles au Grand-Duché.



En ce qui concerne l'Alsace et la Moselle, le Préfet de la zone défense et de sécurité Est a informé que "des dérogations sont prises pour autoriser les poids-lourds de plus de 7,5 T à circuler dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin".







Il est conseillé aux transporteurs routiers "en transit par le Luxembourg et ayant l'intention de rejoindre l'Allemagne de prendre leurs dispositions et de s'arrêter sur les aires de service disponibles en France, en évitant celles situées au plus près des frontières allemandes (risque de saturation)".Des ralentissements et même des bouchons dus aux dispositifs de contrôle aux frontières sont à prévoir vendredi matin.Les automobilistes doivent donc se préparer à vivre une matinée compliquée sur les routes. Soyez prudent et prenez vos dispositions afin d'éviter les heures de pointe.