Les CFL ont signalé lundi matin que les trains ne circulaient plus entre Longwy et Rodange.

Perturbation sur les rails Aucun train ne circule entre Longwy et Rodange

Cinq trains ont été "limités" avant 10h30 lundi matin et ne circulent plus qu'entre Rodange et Luxembourg. A l'origine de cette perturbation: des travaux réalisés en gare de Longwy.Les CFL ont organisé des bus de substitution qui doivent permettre aux usagers de rallier Rodange depuis Longwy. Aucune indication n'a été communiquée quant à la durée de cette perturbation.Les trains concernés pour l'instant: RE 459, RE 86562, RE 86563, RE86564, RE 86565.