D'après Paperjam Un P+R va voir le jour le long de l'A31 France France





© Domingos Oliveira/RTL Luxembourg En tout, ce seraient trois P+R qui pourraient voir le jour en Lorraine avec l'aide financière du Grand-Duché de Luxembourg.

Les P+R pourraient s'installer le long de l'A31 au nord de Thionville, à proximité de la gare de Longwy et près de la gare de Thionville.



D'après Paperjam, ces informations pourraient se confirmer lors de la visite d'Etat en France du couple grand-ducal qui se déroulera du 19 au 21 mars.



Le Premier ministre Xavier Bettel et sa délégation participeront à un conseil des ministres franco-luxembourgeois et discuteront des problématiques transfrontalières.



Toujours d'après Paperjam, un accord devrait y être signé en vue du cofinancement de ces trois "Park and Ride" qui s'installeraient en Lorraine.



Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, avait déclaré il y a quelques semaines que le Luxembourg serait prêt à cofinancer des projets qui allégeraient les routes luxembourgeoises.



Il semblerait que ces trois projets entrent dans la ligne d'investissement du gouvernement luxembourgeois. Quoiqu'il en soit, on en saura plus la semaine prochaine.